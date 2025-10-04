Viens coder avec Scratch Médiathèque métropolitaine de Miramas Miramas

Viens coder avec Scratch Samedi 4 octobre, 14h30 Médiathèque métropolitaine de Miramas Bouches-du-Rhône

Enfants-adolescents 7-14 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T14:30 – 2025-10-04T17:00

Fin : 2025-10-04T14:30 – 2025-10-04T17:00

Un atelier pour les futurs petits génies de l’informatique.

Viens t’initier au codage informatique avec Scratch, un langage de programmation spécialement pour les enfants.

Médiathèque métropolitaine de Miramas Avenue de la République 13140 Miramas Miramas 13140 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 58 53 53 https://www.mediathequeouestprovence.fr/accueil

Christina Morillo