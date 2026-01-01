Viens créer des bonnets Sous la médiathèque La Haye
Viens créer des bonnets Sous la médiathèque La Haye lundi 26 janvier 2026.
Viens créer des bonnets
Sous la médiathèque Centre culturel La Haye Manche
Début : 2026-01-26 09:30:00
fin : 2026-01-26 11:30:00
2026-01-26
Animation pour les enfants de 0 à 3 ans, à partager en famille et accueilli par un animateur professionnel. .
Sous la médiathèque Centre culturel La Haye 50250 Manche Normandie +33 6 45 95 03 62 animationfamille@cocm.fr
