Viens créer des moufles Périers
Viens créer des moufles Périers vendredi 30 janvier 2026.
Viens créer des moufles
8 place du fairage Périers Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-30 09:30:00
fin : 2026-01-30 11:30:00
Date(s) :
2026-01-30
Animation pour les enfants de 0 à 3 ans, à partager en famille et accueilli par un animateur professionnel. .
8 place du fairage Périers 50190 Manche Normandie +33 6 45 95 03 62 animationfamille@cocm.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Viens créer des moufles
L’événement Viens créer des moufles Périers a été mis à jour le 2026-01-09 par Côte Ouest Centre Manche