Viens créer des moufles

8 place du fairage Périers Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 09:30:00

fin : 2026-01-30 11:30:00

Date(s) :

2026-01-30

Animation pour les enfants de 0 à 3 ans, à partager en famille et accueilli par un animateur professionnel. .

8 place du fairage Périers 50190 Manche Normandie +33 6 45 95 03 62 animationfamille@cocm.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Viens créer des moufles

L’événement Viens créer des moufles Périers a été mis à jour le 2026-01-09 par Côte Ouest Centre Manche