Viens créer ton bracelet avec des chambres à air recyclées ! recyclerie sportive Paris

Recycl’Atelier organise en association avec la Recyclerie Sportive, des ateliers mensuels pour revaloriser les chambres à air de vélos !

Les enfants et parents pourront créer pendant 30 à 45 mm, un bracelet ou autre bijou avec des chambres à air de vélos recyclées.

Lieu : La Recyclerie Sportive 81 boulevard Bessières Paris 17ème

Métro Porte de Clichy

Tarif 10€ par personne

Contact : Sylvie 0668140790

Le samedi 21 février 2026

de 15h00 à 18h00

payant

A partir de 6 ans.

Handicap Friendly

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

recyclerie sportive 81 bd Bessières 75017 sortir bd Bessières, compter 10 mm de marcheParis

+33668140790 www.recycl-atelier75@gmail.com



