Viens créer ton bracelet avec des chambres à air recyclées ! recyclerie sportive Paris samedi 21 février 2026.
Recycl’Atelier organise en association avec la Recyclerie Sportive, des ateliers mensuels pour revaloriser les chambres à air de vélos !
Lieu : La Recyclerie Sportive 81 boulevard Bessières Paris 17ème
Métro Porte de Clichy
Tarif 10€ par personne
Contact : Sylvie 0668140790
Les enfants et parents pourront créer pendant 30 à 45 mm, un bracelet ou porte-clefs, barrette, avec des chambres à air de vélos recyclées. Vous serez encadré dans une ambiance bienveillant et vous apprendrez à recycler tout en vous amusant !
payant
A partir de 6 ans.
Handicap Friendly
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.
Date(s) : 2026-02-21T15:00:00+02:00_2026-02-21T18:00:00+02:00
recyclerie sportive 81 bd Bessières 75017 sortir bd Bessières, compter 10 mm de marcheParis
+33668140790 www.recycl-atelier75@gmail.com
