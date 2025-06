Viens créer ton livre hérisson ! Nantes Nantes 11 juillet 2025 15:00

Date et horaire de début et de fin : 2025-07-11 15:00 – 17:30

Gratuit : oui Entrée libre – réservation conseillée Jeune Public – Age minimum : 6 et Age maximum : 99

La bibliothèque vous invite à un atelier de pliage de pages pour transformer de vieux livres en hérissons!(livres fournis)A partir de 6 ans – enfants acompagnés de leur parent

Nantes Nantes 44100

02 40 43 97 67