Viens créer ton piège à insectes Chateau d’Aurec-sur-Loire Aurec-sur-Loire
Viens créer ton piège à insectes Chateau d’Aurec-sur-Loire Aurec-sur-Loire mercredi 22 avril 2026.
Aurec-sur-Loire
Viens créer ton piège à insectes
Chateau d’Aurec-sur-Loire 37 place de l’église Aurec-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-22
La MJC vous propose un atelier de fabrication numérique de pièges à insectes grâce aux imprimantes 3D et à la découpeuse laser du Fablab du château.
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Chateau d’Aurec-sur-Loire 37 place de l’église Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 35 41 59 accueil@mjc-aurec.fr
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English :
The MJC offers a digital insect trap manufacturing workshop using 3D printers and a laser cutter at the castle’s Fablab.
L’événement Viens créer ton piège à insectes Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme Loire Semène
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