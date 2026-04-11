Viens créer ton piège à insectes Chateau d’Aurec-sur-Loire Aurec-sur-Loire

Aurec-sur-Loire

Viens créer ton piège à insectes

Chateau d’Aurec-sur-Loire 37 place de l’église Aurec-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

La MJC vous propose un atelier de fabrication numérique de pièges à insectes grâce aux imprimantes 3D et à la découpeuse laser du Fablab du château.

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Chateau d’Aurec-sur-Loire 37 place de l’église Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 35 41 59 accueil@mjc-aurec.fr

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English :

The MJC offers a digital insect trap manufacturing workshop using 3D printers and a laser cutter at the castle’s Fablab.

L’événement Viens créer ton piège à insectes Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme Loire Semène