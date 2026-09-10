Viens danser ! Bibliothèque Longs-Champs Rennes
mercredi 14 octobre 2026 · Bibliothèque Longs-Champs · Rennes
Informations pratiques
Viens danser ! Bibliothèque Longs-Champs Rennes Mercredi 14 octobre, 15h30 Ille-et-Vilaine
Dancefloor avec le jeu vidéo Just dance !
La bibliothèque Longs-Champs se transforme en dancefloor le temps d’un après-midi avec le jeu Switch Nintendo «Just dance». Possibilité de battle.
A destination des adolescents.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-14T15:30:00.000+02:00
Fin : 2026-10-14T17:30:00.000+02:00
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http://bibliotheques.rennes.fr
Bibliothèque Longs-Champs 60, rue du Doyen Albert Bouzat 35000 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.longs-champs@ville-rennes.fr 02 23 62 26 36
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