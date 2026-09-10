Informations pratiques

Viens danser ! Bibliothèque Longs-Champs Rennes Mercredi 14 octobre, 15h30 Ille-et-Vilaine

Dancefloor avec le jeu vidéo Just dance !

La bibliothèque Longs-Champs se transforme en dancefloor le temps d’un après-midi avec le jeu Switch Nintendo «Just dance». Possibilité de battle.

A destination des adolescents.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-14T15:30:00.000+02:00

Fin : 2026-10-14T17:30:00.000+02:00

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http://bibliotheques.rennes.fr

Bibliothèque Longs-Champs 60, rue du Doyen Albert Bouzat 35000 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.longs-champs@ville-rennes.fr 02 23 62 26 36



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