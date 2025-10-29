Viens décorer ta citrouille Limersheim

Viens décorer ta citrouille

12 rue Binnen Limersheim Bas-Rhin

Début : Mercredi 2025-10-29 14:00:00

fin : 2025-10-29 18:00:00

2025-10-29

Après avoir choisi votre citrouille dans le champs voisin de la ferme, passer à l’atelier lavage, vous pourrez vous installer pour décorer votre citrouille à l’aide de feutres ou de gommettes!

Vous pourrez également découvrir les animaux de notre ferme et profiter de l’espace jeux extérieur. .

12 rue Binnen Limersheim 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 6 06 66 96 87 fermekieffer@gmail.com

English :

Once you’ve chosen your pumpkin in the field next to the farm, move on to the washing area, where you can decorate your pumpkin with felt-tip pens or stickers!

German :

Nachdem du deinen Kürbis auf dem Feld neben dem Bauernhof ausgesucht hast, gehst du in den Waschraum, wo du deinen Kürbis mit Filzstiften oder Gummibärchen verzieren kannst

Italiano :

Una volta scelta la vostra zucca dal campo accanto alla fattoria, passate alla zona di lavaggio, dove potrete decorare la vostra zucca con pennarelli o adesivi!

Espanol :

Una vez que hayas elegido tu calabaza del campo que hay junto a la granja, pasa a la zona de lavado, donde podrás decorarla con rotuladores o pegatinas

