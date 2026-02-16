Viens découvrir la natation ! Bort-les-Orgues
181 Avenue Victor Hugo Bort-les-Orgues Corrèze
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-02-21
UFOLEP Corrèze, en partenariat avec le Comité de Natation de la Corrèze, te propose une après-midi aquatique ouverte à tous
– Parcours et jeux aquatiques
– Palmage & aisance aquatique
– Initiation à la plongée
– Goûter et goodies offerts
Sur inscription .
181 Avenue Victor Hugo Bort-les-Orgues 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 26 83 03 cd.19@ufolep.org
