Viens découvrir la natation !

181 Avenue Victor Hugo Bort-les-Orgues Corrèze

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

UFOLEP Corrèze, en partenariat avec le Comité de Natation de la Corrèze, te propose une après-midi aquatique ouverte à tous

– Parcours et jeux aquatiques

– Palmage & aisance aquatique

– Initiation à la plongée

– Goûter et goodies offerts

Sur inscription .

181 Avenue Victor Hugo Bort-les-Orgues 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 26 83 03 cd.19@ufolep.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Viens découvrir la natation !

L’événement Viens découvrir la natation ! Bort-les-Orgues a été mis à jour le 2026-02-13 par Office de Tourisme de Haute Corrèze