Viens découvrir le hobby horse Scène du Chêne vert Eymet

Scène du Chêne vert Parc Gabriel Forestier Eymet Dordogne

Concerts en plein air, ateliers nature, découvertes culturelles et une touche sportive cet été, Eymet vibre au rythme de la musique et de la créativité, grâce aux associations locales “The Old Joe’s Kaya” et “Les Amis de Sally la Salamandre”, qui ont convié pour l’occasion l’association de hobby horse du sud toulousain HoP’La !

Et bien sûr, du bon son avec The old Joe’s Kaya, en concert live sur le thème Western Pecno steady for moving your bodys !

Inscription et réservation conseillées (par sms uniquement).

Restauration sur place. .

Scène du Chêne vert Parc Gabriel Forestier Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 72 11 94

