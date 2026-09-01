Informations pratiques

Brommat

Viens découvrir le volley-ball entainement test

Brommat Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-09-14

fin : 2026-09-14

Date(s) :

2026-09-14

Un entrainement pour voir si ce sport te plait et si tu veux rejoindre le club !

Le volley-Ball club du Carladez propose des entrainements pour adultes les lundis soirs de 19h à 21h au gymnase de Pleau. .

Brommat 12600 Aveyron Occitanie +33 6 76 34 22 36

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English :

A tryout to see if you like this sport and if you want to join the club!

L’événement Viens découvrir le volley-ball entainement test Brommat a été mis à jour le 2026-09-01 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)