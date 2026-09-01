UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Brommat

Viens découvrir le volley-ball entainement test Brommat

lundi 14 septembre 2026 · Brommat

Viens découvrir le volley-ball entainement test Brommat

Informations pratiques

Début
lundi 14 septembre 2026
Fin
lundi 14 septembre 2026
Ville
12600 Brommat
Département
Aveyron
Tarif

Brommat

Viens découvrir le volley-ball entainement test

Brommat Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-09-14
fin : 2026-09-14

Date(s) :
2026-09-14

Un entrainement pour voir si ce sport te plait et si tu veux rejoindre le club !
Le volley-Ball club du Carladez propose des entrainements pour adultes les lundis soirs de 19h à 21h au gymnase de Pleau.   .

Brommat 12600 Aveyron Occitanie +33 6 76 34 22 36 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A tryout to see if you like this sport and if you want to join the club!

L’événement Viens découvrir le volley-ball entainement test Brommat a été mis à jour le 2026-09-01 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)