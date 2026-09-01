Viens découvrir le volley-ball entainement test Brommat
lundi 14 septembre 2026 · Brommat
Informations pratiques
Brommat
Viens découvrir le volley-ball entainement test
Brommat Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-09-14
fin : 2026-09-14
Date(s) :
2026-09-14
Un entrainement pour voir si ce sport te plait et si tu veux rejoindre le club !
Le volley-Ball club du Carladez propose des entrainements pour adultes les lundis soirs de 19h à 21h au gymnase de Pleau. .
Brommat 12600 Aveyron Occitanie +33 6 76 34 22 36
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English :
A tryout to see if you like this sport and if you want to join the club!
L’événement Viens découvrir le volley-ball entainement test Brommat a été mis à jour le 2026-09-01 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)