Viens découvrir les dessous d’une industrie cosmétique en fabriquant un baume hydratant CESI Ecole d’Ingénieurs Hérouville-Saint-Clair mercredi 19 novembre 2025.

Début : 2025-11-19T13:30:00 – 2025-11-19T17:30:00

Fin : 2025-11-19T13:30:00 – 2025-11-19T17:30:00

Nous proposons un atelier d’immersion au sein d’une entreprise fictive de cosmétiques. En effet, notre école CESI devient l’entreprise de Cosmétiques Écoresponsables & Solutions Innovantes le temps d’un après-midi.

À travers un atelier de fabrication de baumes hydratants, vous découvrirez les différents services d’une entreprise (bureau, zone de fabrication, etc.) et leurs liens avec les métiers du domaine QSE (Qualité, Sécurité, Environnement).

L’après-midi se déroulera comme suit :

• Accueil

• Atelier 1 : présentation des EPI (équipement de protection individuelle)

• Atelier 2 : fabrication d’un baume hydratant

• Atelier 3 : identification de situations à risque

• Goûter

• Quizz interactif sur le rôle du QSE

Nous vous attendons nombreuses et avons hâte de vous faire découvrir des métiers passionnants !

CESI Ecole d'Ingénieurs 4 place de Boston Hérouville-Saint-Clair 14200 Calvados Normandie

Découverte des métiers du domaine QSE (Qualité, Sécurité, Environnement). Industrie Qualité