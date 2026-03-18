Viens découvrir l’univers de Cédric Ramadier, auteur jeunesse ! rue Carré Ancey
Viens découvrir l’univers de Cédric Ramadier, auteur jeunesse ! rue Carré Ancey mercredi 1 avril 2026.
Viens découvrir l’univers de Cédric Ramadier, auteur jeunesse !
rue Carré Bibliothèque municipale Ancey Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01 16:30:00
fin : 2026-04-01 18:30:00
Date(s) :
2026-04-01
Cette année, l’auteur invité dans le cadre du festival Ça Papote ! Rencontre avec un auteur jeunesse est Cédric Ramadier. Si son nom ou son visage ne vous sont peut-être pas familiers, il est fort possible que vous ayez déjà feuilleté un de ses albums colorés.
Venez découvrir son univers, à travers des livres, des jeux et des coloriages !
Pour tous.
Cette animation est proposée par la bibliothèque avec le soutien du Réseau Ouche et Montagne.
Dans le cadre du festival Ça Papote ! , organisé par la Médiathèque Côte d’Or, le service lecture publique du Conseil Départemental. .
rue Carré Bibliothèque municipale Ancey 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté biblio.ancey@ouche-montagne.fr
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L’événement Viens découvrir l’univers de Cédric Ramadier, auteur jeunesse ! Ancey a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Ouche et Montagne