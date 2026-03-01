Viens découvrir l’univers de Cédric Ramadier, auteur jeunesse ! rue du lavoir Fleurey-sur-Ouche
Bibliothèque municipale Fleurey-sur-Ouche Côte-d'Or
Gratuit
2026-03-07 09:30:00
2026-03-07 11:30:00
2026-03-07
Cette année, l’auteur invité dans le cadre du festival Ça Papote ! Rencontre avec un auteur jeunesse est Cédric Ramadier. Si son nom ou son visage ne vous sont peut-être pas familiers, il est fort possible que vous ayez déjà feuilleté un de ses albums colorés.
Venez découvrir son univers, à travers des livres et des coloriages !
Pour tous.
Cette animation est proposée par la bibliothèque avec le soutien du Réseau Ouche et Montagne.
Dans le cadre du festival Ça Papote ! , organisé par la Médiathèque Côte d’Or, le service lecture publique du Conseil Départemental. .
