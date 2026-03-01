Viens découvrir l’univers de Cédric Ramadier, auteur jeunesse ! rue du lavoir Fleurey-sur-Ouche

Viens découvrir l’univers de Cédric Ramadier, auteur jeunesse !

rue du lavoir Bibliothèque municipale Fleurey-sur-Ouche Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 09:30:00

fin : 2026-03-07 11:30:00

Date(s) :

2026-03-07

Cette année, l’auteur invité dans le cadre du festival Ça Papote ! Rencontre avec un auteur jeunesse est Cédric Ramadier. Si son nom ou son visage ne vous sont peut-être pas familiers, il est fort possible que vous ayez déjà feuilleté un de ses albums colorés.

Venez découvrir son univers, à travers des livres et des coloriages !

Pour tous.

Cette animation est proposée par la bibliothèque avec le soutien du Réseau Ouche et Montagne.

Dans le cadre du festival Ça Papote ! , organisé par la Médiathèque Côte d’Or, le service lecture publique du Conseil Départemental. .

rue du lavoir Bibliothèque municipale Fleurey-sur-Ouche 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Viens découvrir l’univers de Cédric Ramadier, auteur jeunesse !

L’événement Viens découvrir l’univers de Cédric Ramadier, auteur jeunesse ! Fleurey-sur-Ouche a été mis à jour le 2026-03-04 par OT Ouche et Montagne