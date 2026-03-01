Viens découvrir l’univers de Cédric Ramadier, auteur jeunesse ! Clos de l’église Velars-sur-Ouche
Viens découvrir l’univers de Cédric Ramadier, auteur jeunesse ! Clos de l’église Velars-sur-Ouche mercredi 25 mars 2026.
Viens découvrir l’univers de Cédric Ramadier, auteur jeunesse !
Clos de l’église Bibliothèque municipale Velars-sur-Ouche Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-25 15:00:00
fin : 2026-03-25 17:00:00
Date(s) :
2026-03-25
Cette année, l’auteur invité dans le cadre du festival Ça Papote ! Rencontre avec un auteur jeunesse est Cédric Ramadier. Si son nom ou son visage ne vous sont peut-être pas familiers, il est fort possible que vous ayez déjà feuilleté un de ses albums colorés.
Venez découvrir son univers, à travers des livres , des jeux et des coloriages !
Pour tous.
Cette animation est proposée par la bibliothèque avec le soutien du Réseau Ouche et Montagne.
Dans le cadre du festival Ça Papote ! , organisé par la Médiathèque Côte d’Or, le service lecture publique du Conseil Départemental. .
Clos de l’église Bibliothèque municipale Velars-sur-Ouche 21370 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté biblio.velars@ouche-montagne.fr
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L’événement Viens découvrir l’univers de Cédric Ramadier, auteur jeunesse ! Velars-sur-Ouche a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Ouche et Montagne