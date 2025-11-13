Viens découvrir un métier high-tech entre aimants, mécatronique et innovation ⚙️

⚙️ Qu’est-ce que la mécatronique ? C’est un mélange de mécanique, d’électronique et d’informatique. Dans ce live, tu rencontres un·e pro de chez SKF Magnetic Mechatronics, une entreprise basée en Normandie qui conçoit des solutions magnétiques high-tech pour l’aéronautique, les éoliennes ou encore les trains à grande vitesse. Tu découvriras son parcours, ses missions et les compétences nécessaires pour exercer un métier innovant, au cœur de l’industrie du futur.

➡️ Cet événement est organisé en partenariat avec OPCO2i Normandie, la branche UIMM EURE et Avec l’industrie®.

[{« type »: « link », « value »: « https://lives.aveclindustrie.fr/ »}] https://lives.aveclindustrie.fr/

