Viens dehors, un spectacle au Théâtre du Gouvernail Théâtre du Gouvernail Paris
Viens dehors, un spectacle au Théâtre du Gouvernail Théâtre du Gouvernail Paris mercredi 7 janvier 2026.
Thomas, lycéen en terminale, peine àtrouver sa place dans le monde qui l’entoure. Par peur du rejet, et pour éviter de sombrer, il entreprend d’écrire un journal intime.
Viens dehors est une pièce qui aborde plusieurs thématiques : la difficulté de trouver sa place, la peur du rejet lié aux différences, les difficultés à surmonter les traumas et ses tabous… mais aussi et surtout l’espoir, la tolérance, le bonheur d’être soi-même et de s’assumer pleinement.
Viens déborde aborde également des thématiques LGBT+, notamment le coming-out.
Artistes : Charlie Barthelemy, Florian Glibert, Chiara Bosco, Vincent Vasseur
Mise en scène : Vincent Vasseur
Auteur : Vincent Vasseur
Durée : 80 minutes
Viens dehors est une pièce qui aborde plusieurs thématiques : la difficulté de trouver sa place, la peur du rejet lié aux différences, les difficultés à surmonter les traumas et ses tabous… mais aussi et surtout l’espoir, la tolérance, le bonheur d’être soi-même et de s’assumer pleinement. Cette pièce aborde également des thématiques LGBT+, notamment le coming-out.
Du mercredi 07 janvier 2026 au mercredi 28 janvier 2026 :
mercredi
de 21h00 à 22h20
payant
De 13 à 16 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-01-07T22:00:00+01:00
fin : 2026-01-28T23:20:00+01:00
Date(s) : 2026-01-07T21:00:00+02:00_2026-01-07T22:20:00+02:00;2026-01-14T21:00:00+02:00_2026-01-14T22:20:00+02:00;2026-01-21T21:00:00+02:00_2026-01-21T22:20:00+02:00;2026-01-28T21:00:00+02:00_2026-01-28T22:20:00+02:00
Théâtre du Gouvernail 5, passage de Thionville 75019 Paris
https://theatredugouvernail.fr/ +33148034992 theatredugouvernail@gmail.com https://www.facebook.com/theatredu.gouvernail/ https://www.facebook.com/theatredu.gouvernail/