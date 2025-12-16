Viens dehors, un spectacle au Théâtre du Gouvernail Théâtre du Gouvernail Paris

Thomas, lycéen en terminale, peine àtrouver sa place dans le monde qui l’entoure. Par peur du rejet, et pour éviter de sombrer, il entreprend d’écrire un journal intime.

Viens dehors est une pièce qui aborde plusieurs thématiques : la difficulté de trouver sa place, la peur du rejet lié aux différences, les difficultés à surmonter les traumas et ses tabous… mais aussi et surtout l’espoir, la tolérance, le bonheur d’être soi-même et de s’assumer pleinement.

Viens déborde aborde également des thématiques LGBT+, notamment le coming-out.

Artistes : Charlie Barthelemy, Florian Glibert, Chiara Bosco, Vincent Vasseur

Mise en scène : Vincent Vasseur

Auteur : Vincent Vasseur

Durée : 80 minutes

Du mercredi 07 janvier 2026 au mercredi 28 janvier 2026 :

mercredi

de 21h00 à 22h20

payant

De 13 à 16 euros.

Tout public.

Théâtre du Gouvernail 5, passage de Thionville 75019 Paris

https://theatredugouvernail.fr/ +33148034992 theatredugouvernail@gmail.com https://www.facebook.com/theatredu.gouvernail/ https://www.facebook.com/theatredu.gouvernail/