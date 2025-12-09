VIENS DESSINER EN RELIEF ET ENFILE TES LUNETTES 3D ! Montarnaud
VIENS DESSINER EN RELIEF ET ENFILE TES LUNETTES 3D !
bibliothèque Montarnaud Hérault
Début : 2026-01-28
fin : 2026-01-28
2026-01-28
Matthias Picard, auteur et illustrateur, vous propose un atelier autour de son album Jean Jambe.
Il s’agira de dessiner le personnage de Jean Jambe sur une image imprimée en 3D pour créer un effet de dessin en relief. .
bibliothèque Montarnaud 34570 Hérault Occitanie
English :
Matthias Picard, author and illustrator, offers a workshop based on his album Jean Jambe.
The aim is to draw the character of Jean Jambe on a 3D-printed image to create a relief drawing effect.
