VIENS DESSINER EN RELIEF ET ENFILE TES LUNETTES 3D ! Montpeyroux mercredi 28 janvier 2026.
Montpeyroux Hérault
2026-01-28
Matthias Picard, auteur et illustrateur vous propose un atelier autour de son album Jean Jambe. Il s’agira de dessiner le personnage de Jean Jambe sur une image imprimée en 3D pour créer un effet de dessin en relief. .
Montpeyroux 34150 Hérault Occitanie
Matthias Picard, author and illustrator, offers you a workshop!
