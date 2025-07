Viens dessiner ton amphore à la sanguine Centre Bourse Marseille 1er Arrondissement

Viens dessiner ton amphore à la sanguine

Mardi 22 juillet 2025 à partir de 14h30.

Mercredi 13 août 2025 à partir de 14h30. Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Visite atelier « Viens dessiner ton amphore à la sanguine » au Musée d’Histoire de Marseille.Enfants

Après avoir regardé les amphores et écouté leur histoire, viens dessiner ces objets à la sanguine.



• Enfants à partir de 7 ans accompagnés d’un adulte

• Durée 1h30

• Gratuit dans le cadre de l’Été Marseillais

• Sans réservation, dans la limite des places disponibles .

Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Come and draw your own amphora with red chalk » workshop at the Musée d’Histoire de Marseille.

German :

Besuch des Workshops « Komm und zeichne deine Amphore mit Rötel » im Musée d’Histoire de Marseille.

Italiano :

Vieni a disegnare la tua anfora con il gesso rosso » presso il Musée d’Histoire de Marseille.

Espanol :

Taller « Ven a dibujar tu propia ánfora con tiza roja » en el Museo de Historia de Marsella.

