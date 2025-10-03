Viens donc à la Médiathèque ! Biblis en folie 2025 Médiathèque Sallier – Saulieu Saulieu

Viens donc à la Médiathèque ! Biblis en folie 2025 Médiathèque Sallier – Saulieu Saulieu vendredi 3 octobre 2025.

Viens donc à la Médiathèque ! Biblis en folie 2025 3 et 4 octobre Médiathèque Sallier – Saulieu Côte-d’Or

Inscription pour la conférence de Philippe Roch

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T14:30:00 – 2025-10-03T17:30:00

Fin : 2025-10-04T09:00:00 – 2025-10-04T12:30:00

Venez donc à la Médiathèque ! Comme une invitation supplémentaire à pousser les portes d’une médiathèque, Biblis en folie est l’occasion de présenter la diversité d’activités qui trouvent place dans nos lieux culturels : notre Micro-folie, des fresques géantes à colorier, une exposition sur l’architecture et le patrimoine, une conférence de Philippe Roch suivie de la dédicace de son livre « Levain, le ferment du monde nouveau » et bien sûr nos espaces de lecture, zone ados et coin tout petits.

Alors V’nez donc nous rencontrer et vous rencontrer à la Médiathèque de Saulieu !

Médiathèque Sallier – Saulieu 2 Place Monge, 21210 Saulieu Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380641834 https://www.mediathequesaulieu.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0380641834 »}]

Venez donc à la Médiathèque ! Comme une invitation supplémentaire à pousser les portes d’une médiathèque, Biblis en folie est l’occasion de présenter la diversité d’activités qui trouvent place dans …

© Ministère de la Culture