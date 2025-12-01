Viens donner ton sang et sauver des vies ! Chartres
Viens donner ton sang et sauver des vies ! Chartres lundi 29 décembre 2025.
Viens donner ton sang et sauver des vies !
34 Rue Noël Ballay Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2025-12-29 14:00:00
fin : 2025-12-29
Date(s) :
2025-12-29
Donnez votre sang ! Venez rejoindre d’autres jeunes pour sauver des vies et soutenir ceux qui en ont besoin.
Le don du sang aura également lieu à l’hippodrome de Chartres (6 rue du Médecin Général Beyne). .
34 Rue Noël Ballay Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 32 bij28@agglo-ville.chartres.fr
English :
Donate your blood! Join other young people in saving lives and supporting those in need.
German :
Spende dein Blut! Komm und schließe dich anderen jungen Leuten an, um Leben zu retten und diejenigen zu unterstützen, die Hilfe brauchen.
Italiano :
Donate il vostro sangue! Unitevi ad altri giovani per salvare vite umane e sostenere chi ha bisogno.
Espanol :
¡Dona tu sangre! Ven y únete a otros jóvenes para salvar vidas y apoyar a los necesitados.
L’événement Viens donner ton sang et sauver des vies ! Chartres a été mis à jour le 2025-11-20 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES