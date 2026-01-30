Viens enregistrer un podcast sur la citoyenneté Campus de projets Parthenay

Viens enregistrer un podcast sur la citoyenneté

Viens enregistrer un podcast sur la thématique de la citoyenneté Si tu étais maire dans ta ville, que ferais-tu ? Et dans 50 ans, comment vois-tu la société?

Ouvert au 11-30 ans.

Possibilité de venir sur 1 ou 2 jours.

Sur inscription auprès de l’animatrice jeunesse. .

Campus de projets 42 Avenue Pierre Mendès France Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 93 85 12

