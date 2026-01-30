Viens enregistrer un podcast sur la citoyenneté Campus de projets Parthenay
Viens enregistrer un podcast sur la citoyenneté Campus de projets Parthenay lundi 9 février 2026.
Campus de projets 42 Avenue Pierre Mendès France Parthenay Deux-Sèvres
Début : 2026-02-09
fin : 2026-02-10
2026-02-09
Viens enregistrer un podcast sur la thématique de la citoyenneté Si tu étais maire dans ta ville, que ferais-tu ? Et dans 50 ans, comment vois-tu la société?
Ouvert au 11-30 ans.
Possibilité de venir sur 1 ou 2 jours.
Sur inscription auprès de l’animatrice jeunesse. .
Campus de projets 42 Avenue Pierre Mendès France Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 93 85 12
