Viens fabriquer ton four solaire (atelier jeunesse) Razès 16 juillet 2025 14:30

Haute-Vienne

Viens fabriquer ton four solaire (atelier jeunesse) Site de Santrop Razès Haute-Vienne

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : 2025-07-16 et 2025-08-13

Début : 2025-07-16 14:30:00

fin : 2025-08-13 16:30:00

Date(s) :

2025-07-16

2025-08-13

Construction d’un four solaire pour enfant ou ado en binôme avec un adulte, suivi d’une démonstration de cuisson de cookies si la météo le permet. Four transportable et réutilisable (en respectant les conseils donnés en atelier). Le matériau principal du four solaire est un produit recyclé. .

Site de Santrop

Razès 87640 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 20 19 71

