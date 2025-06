Viens fabriquer ton instrument de musique ! à Saint-Privat des Près – Saint Privat en Périgord 18 juin 2025 15:00

Dordogne

Viens fabriquer ton instrument de musique ! à Saint-Privat des Près Le Bourg Saint-Privat Saint Privat en Périgord Dordogne

Début : 2025-06-18 15:00:00

fin : 2025-06-18 16:00:00

2025-06-18

Saint-Privat des Près, salle des fêtes.

Viens fabriquer ton instrument de musique! de 15H00 à 16H00.

Inscriptions 05.53.91.22.87

Le Bourg Saint-Privat

Saint Privat en Périgord 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 91 22 87

English : Viens fabriquer ton instrument de musique ! à Saint-Privat des Près

Saint-Privat des Près, salle des fêtes.

« Come and make your own musical instrument » from 3:00 to 4:00 pm.

Registration: 05.53.91.22.87

German : Viens fabriquer ton instrument de musique ! à Saint-Privat des Près

Saint-Privat des Près, Festsaal.

« Komm und baue dein Musikinstrument » von 15:00 bis 16:00 Uhr.

Einschreibungen: 05.53.91.22.87

Italiano :

Saint-Privat des Près, sala delle feste.

« Vieni a costruire il tuo strumento musicale » dalle 15.00 alle 16.00.

Iscrizione: 05.53.91.22.87

Espanol : Viens fabriquer ton instrument de musique ! à Saint-Privat des Près

Saint-Privat des Près, sala de fiestas.

« Ven a fabricar tu propio instrumento musical » de 15.00 a 16.00 h.

Inscripción: 05.53.91.22.87

L'événement Viens fabriquer ton instrument de musique ! à Saint-Privat des Près Saint Privat en Périgord a été mis à jour le 2025-06-11