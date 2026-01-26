Viens fabriquer ton masque de carnaval ! Marigny Marigny-Le-Lozon
Marigny 1 Place Cadenet Marigny-Le-Lozon Manche
Rendez-vous le mercredi 11 février à la bibliothèque de Marigny-Le-Lozon pour l’atelier viens fabriquer ton masque de carnaval !
Inscriptions au 02 33 56 81 29 ou bibliotheque@marigny-le-lozon.fr .
Marigny 1 Place Cadenet Marigny-Le-Lozon 50570 Manche Normandie +33 2 33 56 81 29
