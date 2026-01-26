Viens fabriquer ton masque de carnaval ! Marigny Marigny-Le-Lozon

Viens fabriquer ton masque de carnaval !

Marigny 1 Place Cadenet Marigny-Le-Lozon Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-11

Rendez-vous le mercredi 11 février à la bibliothèque de Marigny-Le-Lozon pour l’atelier viens fabriquer ton masque de carnaval !

Inscriptions au 02 33 56 81 29 ou bibliotheque@marigny-le-lozon.fr .

Marigny 1 Place Cadenet Marigny-Le-Lozon 50570 Manche Normandie +33 2 33 56 81 29

