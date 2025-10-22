Viens faire ton anim’ au centre de loisirs de Créances + Et si on décorait l’espace jeunes sur le thème de l’automne ? Rue des écoles Créances

Viens faire ton anim' au centre de loisirs de Créances + Et si on décorait l'espace jeunes sur le thème de l'automne ?

mercredi 22 octobre 2025.

Rue des écoles Espace jeunes de Créances Créances Manche

Début : 2025-10-22 10:00:00

fin : 2025-10-22 17:00:00

2025-10-22

Les jeunes viennent aider les animateurs du centre de loisirs le matin auprès des petits, des moyens et des grands du centre.

Activité ouverte à partir de la 6ème jusqu’à 17ans.

Prévoir un pique-nique. .

Rue des écoles Espace jeunes de Créances Créances 50710 Manche Normandie +33 2 33 46 84 69 pij@mdplessay.fr

