Viens faire ton calendrier de l’Avent Ambazac samedi 29 novembre 2025.
1 Rue Antoine Laurent Lavoisier Ambazac Haute-Vienne
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29
2025-11-29
Offrez-vous une pause enchantée un atelier parent-enfant conçu autour d’une activité ludique, parfaite pour un moment privilégié et sans pression, où le seul objectif est de profiter et s’amuser avec votre enfant. .
1 Rue Antoine Laurent Lavoisier Ambazac 87240 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 56 10 11
