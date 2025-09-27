Viens fêter les 10 ans de You Jump Rue du Pont des Anglais Valence

Viens fêter les 10 ans de You Jump Rue du Pont des Anglais Valence samedi 27 septembre 2025.

Viens fêter les 10 ans de You Jump

Rue du Pont des Anglais Avenue de Provence Valence Drôme

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 18:00:00

fin : 2025-09-27 22:00:00

Date(s) :

2025-09-27

Viens faire la fête chez You Jump pour fêter leur 10 ans.

.

Rue du Pont des Anglais Avenue de Provence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 70 18 70 53 contact.valence@trampolinepark.fr

English :

Come and celebrate 10 years of You Jump.

German :

Komm und feiere bei You Jump, um ihr 10-jähriges Jubiläum zu feiern.

Italiano :

Venite a festeggiare i 10 anni di You Jump.

Espanol :

Ven a celebrar los 10 años de You Jump.

L’événement Viens fêter les 10 ans de You Jump Valence a été mis à jour le 2025-09-22 par Valence Romans Tourisme