Viens fêter les 10 ans de You Jump Rue du Pont des Anglais Valence

Viens fêter les 10 ans de You Jump

Rue du Pont des Anglais Avenue de Provence Valence Drôme

Début : 2025-09-27 10:00:00

fin : 2025-09-28

2025-09-27

Viens faire la fête chez You Jump pour fêter leur 10 ans. Un maximum de fun et d’animation t’attende pendant 2 jours.

Rue du Pont des Anglais Avenue de Provence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 70 18 70 53 contact.valence@trampolinepark.fr

English :

Come and party at You Jump to celebrate their 10th anniversary. Maximum fun and entertainment awaits you for 2 days.

German :

Komm und feiere bei You Jump, um ihr 10-jähriges Jubiläum zu feiern. Zwei Tage lang warten jede Menge Spaß und Unterhaltung auf dich.

Italiano :

Venite a festeggiare il 10° anniversario di You Jump. Il massimo del divertimento e dell’intrattenimento vi aspetta per 2 giorni.

Espanol :

Ven de fiesta a You Jump para celebrar su 10º aniversario. Máxima diversión y entretenimiento te esperan durante 2 días.

