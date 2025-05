Viens fêter l’été ! – Saint-Affrique, 12 juin 2025 07:00, Saint-Affrique.

Aveyron

Viens fêter l’été ! Place de la Gare Saint-Affrique Aveyron

Plongez dans la magie de l’été avec une journée haute en couleurs, où rires, jeux et créativité seront au rendez-vous pour petits et grands !

L’école The Village organisera une animation dans une ambiance conviviale et festive avec pour thématique Viens fêter l’été ! !

Au programme des jeux en plein air, des activités manuelles et des quiz musicaux, pour le plus grand plaisir de tous.

Une journée qui saura mêler divertissement, créativité et partage, laissant un souvenir mémorable à tous les participants. L’école The Village continue ainsi à promouvoir des activités enrichissantes pour le développement et la joie de ses élèves.

Animation gratuite et ouverte à tout le monde, nous vous attendons nombreux ! .

Place de la Gare

Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 36 15 00 19

English :

Dive into the magic of summer with a colorful day of laughter, games and creativity for young and old!

German :

Tauchen Sie ein in die Magie des Sommers mit einem farbenfrohen Tag, an dem Lachen, Spielen und Kreativität für Groß und Klein angesagt sind!

Italiano :

Tuffatevi nella magia dell’estate con una giornata colorata di risate, giochi e creatività per grandi e piccini!

Espanol :

Sumérgete en la magia del verano con una colorida jornada de risas, juegos y creatividad para grandes y pequeños

