Viens fêter Noël ! Brinon-sur-Sauldre

Début : 2025-12-14 14:00:00
fin : 2025-12-14 16:30:00
2025-12-14
Ho ho ho Noël approche à grands pas ! Quoi de mieux que de le fêter au club entouré de poneys ?
Au programme
– Un shooting photo pour immortaliser ton Noël avec ton poney favori
– Une chasse au trésor inédite
– Et en bonus apporte un petit cadeau Secret Santa et repars avec un autre !
Une journée 100 % festive vous attend au club !
Club hippique Brinon-sur-Sauldre 18410 Cher Centre-Val de Loire +33 6 71 11 25 58
Ho ho ho Christmas is just around the corner! What better way to celebrate than at the club, surrounded by ponies?
