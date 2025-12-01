Viens fêter Noël !

Club hippique Brinon-sur-Sauldre Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 14:00:00

fin : 2025-12-14 16:30:00

Date(s) :

2025-12-14

Ho ho ho Noël approche à grands pas ! Quoi de mieux que de le fêter au club entouré de poneys ?

Au programme

– Un shooting photo pour immortaliser ton Noël avec ton poney favori

– Une chasse au trésor inédite

– Et en bonus apporte un petit cadeau Secret Santa et repars avec un autre !

Une journée 100 % festive vous attend au club !

Sur inscription. .

Club hippique Brinon-sur-Sauldre 18410 Cher Centre-Val de Loire +33 6 71 11 25 58

English :

Ho ho ho Christmas is just around the corner! What better way to celebrate than at the club, surrounded by ponies?

L’événement Viens fêter Noël ! Brinon-sur-Sauldre a été mis à jour le 2025-11-27 par OT SAULDRE ET SOLOGNE