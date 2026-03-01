Viens fêter Ostara au Valhalla ! Le Valhalla Ifs

Viens fêter Ostara au Valhalla !

Le samedi 21 mars 2026, de 16h à 01h, le Valhalla célèbre Ostara, la fête traditionnelle marquant l’équinoxe de printemps et le retour de la lumière. L’entrée est gratuite.

Cet événement familial propose un après-midi riche en animations pour les enfants ateliers manuels, chasse aux œufs, béhourd et lancer de haches spécial enfant (dès 3 ans), maquillage et animations créatives.

Des activités tout public sont également prévues dès l’après-midi, notamment concerts, atelier de création d’Ostara (à partir de 14 ans), flash tattoo et lancer de haches accessible toute la journée.

En soirée, l’ambiance devient plus festive avec concerts et animations, dans un esprit convivial inspiré des traditions nordiques.

Restauration et bar disponibles sur place tout au long de l’événement, avec quelques propositions exclusives.

Un rendez-vous original et chaleureux pour célébrer l’arrivée du printemps en famille ou entre amis. .

Le Valhalla 992 Route de Falaise Ifs 14123 Calvados Normandie +33 2 31 82 02 08 contact@levalhalla.fr

English : Viens fêter Ostara au Valhalla !

On Saturday 21 March 2026, from 4pm to 1am, Valhalla celebrates Ostara, the traditional festival marking the spring equinox and the return of light. Admission is free.

