Viens Hal’vec moi – Atelier créatif enfants-parents Café Loco, Maison de quartier La Locomotive Nantes samedi 22 novembre 2025.
Date et horaire de début et de fin : 2025-11-22 10:00 – 11:00
Gratuit : oui GratuitSur inscription à halveque@accoord.fr ou 02 40 49 94 10 En famille
Un moment de création à partager en famille pour explorer ensemble la richesse des cultures. À travers des matériaux variés, des couleurs, des motifs et des symboles venus d’ici et d’ailleurs, chaque famille est invitée à imaginer, fabriquer et raconter. Pour les enfants de 3 à 6 ans et leurs parentsGratuit, sur inscription
Café Loco, Maison de quartier La Locomotive Nantes 44300