Viens Hal’vec moi – Croisons nos parentalités et nos spécialités culinaires Café Loco, Maison de quartier La Locomotive Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-14 11:30 – 13:00

Gratuit : oui En famille, Adulte

Un moment convivial entre parents pour échanger sur vos expériences de parentalité, accompagné par une consultante spécialisée. Chaque participant est invité à apporter un plat qui évoque ses origines, ses souvenirs ou sa culture. Les bébés sont les bienvenus.

Café Loco, Maison de quartier La Locomotive Nantes 44300