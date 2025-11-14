Viens Hal’vec moi – Croisons nos parentalités et nos spécialités culinaires Café Loco, Maison de quartier La Locomotive Nantes
Viens Hal’vec moi – Croisons nos parentalités et nos spécialités culinaires Café Loco, Maison de quartier La Locomotive Nantes vendredi 14 novembre 2025.
Date et horaire de début et de fin : 2025-11-14 11:30 – 13:00
Gratuit : oui En famille, Adulte
Un moment convivial entre parents pour échanger sur vos expériences de parentalité, accompagné par une consultante spécialisée. Chaque participant est invité à apporter un plat qui évoque ses origines, ses souvenirs ou sa culture. Les bébés sont les bienvenus.
Café Loco, Maison de quartier La Locomotive Nantes 44300