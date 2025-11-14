Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Viens Hal’vec moi – Croisons nos parentalités et nos spécialités culinaires Café Loco, Maison de quartier La Locomotive Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-14 11:30 – 13:00
Gratuit : oui  En famille, Adulte 

Un moment convivial entre parents pour échanger sur vos expériences de parentalité, accompagné par une consultante spécialisée. Chaque participant est invité à apporter un plat qui évoque ses origines, ses souvenirs ou sa culture. Les bébés sont les bienvenus.

