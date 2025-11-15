Viens Hal’vec moi – Documentaire sur le bilinguisme et temps d’échanges Locomotive (La) – Maison de Quartier Erdre-Batignolles Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-15 11:00 – 12:00

Gratuit : oui GratuitSur inscription : halveque@accoord.fr ou 02 40 49 94 10 En famille, Adulte

Venez découvrir le documentaire « Quand le bilinguisme ouvre des portes », qui met en lumière les bénéfices du bilinguisme dans le développement de l’enfant, à travers des témoignages de familles et de professionnels. La projection sera suivie d’un temps d’échange animé par une consultante en parentalité. (durée 45 min)

Locomotive (La) – Maison de Quartier Erdre-Batignolles Nantes Erdre Nantes 44300

02 40 41 54 60 https://metropole.nantes.fr/infonantes/equipement/E5853-la-locomotive—maison-de-quartier-erdre-batignolles mq-locomotive@mairie-nantes.fr