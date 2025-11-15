Date et horaire de début et de fin : 2025-11-15 16:00 – 17:00

Gratuit : oui GratuitSur inscription : halveque@accoord.fr ou 02 40 49 94 10 En famille, Jeune Public

Un spectacle musical et coloré pour les enfants et leurs parents. À travers les aventures de Dame Dindon, petits et grands voyagent en musique autour du monde, découvrant sons et cultures dans une ambiance joyeuse et participative.Pour les 0-6 ans et leurs parents

Locomotive (La) – Maison de Quartier Erdre-Batignolles Nantes Erdre Nantes 44300

02 40 41 54 60 https://metropole.nantes.fr/infonantes/equipement/E5853-la-locomotive—maison-de-quartier-erdre-batignolles mq-locomotive@mairie-nantes.fr