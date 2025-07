Viens je t’emmène… découvrir les coulisses des bibliothèques rennaises. Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny Rennes

« Viens, je t’emmène » propose chaque année des animations et sorties pour favoriser le lien social et la solidarité entre générations. Cette initiative s’inscrit dans le cadre du label « Rennes Ville Amie des Aînés » et vise à rendre la ville plus accessible et inclusive pour nos aînés.

Vous empruntez des documents régulièrement dans les bibliothèques, mais vous êtes-vous déjà interrogé sur comment ils arrivent ? Pour tout savoir, venez participer à cette visite dans les coulisses des bibliothèques rennaises en compagnie de l’Atelier Déclic (reportage photo & son).

Début : 2025-11-18T14:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-18T17:00:00.000+01:00

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 91

Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny 84, rue d’Angleterre 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.cloteaux-brequigny@ville-rennes.fr 02 23 62 26 91