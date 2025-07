Viens je t’emmène… jouer ! Bibliothèque Bourg-L’Évesque Rennes

Viens je t’emmène… jouer ! Bibliothèque Bourg-L’Évesque Rennes Mercredi 19 novembre, 15h00 Ille-et-Vilaine

entrée libre

Un atelier pour découvrir les jeux de société disponibles dans les bibliothèques et proposer un moment de convivialité entre seniors et enfants.

Début : 2025-11-19T15:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-19T17:00:00.000+01:00

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 35

Bibliothèque Bourg-L’Évesque 2, bd de Verdun 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

