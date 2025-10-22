Viens jouer à la piscine! Piscine mallarmé Besançon

Viens jouer à la piscine! Piscine mallarmé Besançon mercredi 22 octobre 2025.

Viens jouer à la piscine!

Piscine mallarmé 13 Rue Stéphane Mallarmé Besançon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22 14:00:00

fin : 2025-10-22 17:00:00

Date(s) :

2025-10-22 2025-10-29

Viens jouer à la piscine!

Au programme: structure gonglable, baptêmes de plongée, aqua’basket, plongeoirs, parcours ludiques, water polo, lutte aquatique… .

Piscine mallarmé 13 Rue Stéphane Mallarmé Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 87 82 70 piscines.patinoire@besancon.fr

English : Viens jouer à la piscine!

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Viens jouer à la piscine! Besançon a été mis à jour le 2025-10-17 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON