Viens jouer à la piscine! Piscine mallarmé Besançon mercredi 22 octobre 2025.
Piscine mallarmé 13 Rue Stéphane Mallarmé Besançon Doubs
Début : 2025-10-22 14:00:00
fin : 2025-10-22 17:00:00
2025-10-22 2025-10-29
Au programme: structure gonglable, baptêmes de plongée, aqua’basket, plongeoirs, parcours ludiques, water polo, lutte aquatique… .
Piscine mallarmé 13 Rue Stéphane Mallarmé Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 87 82 70 piscines.patinoire@besancon.fr
L’événement Viens jouer à la piscine! Besançon a été mis à jour le 2025-10-17 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON