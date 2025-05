Viens jouer au château – Martinvast, 8 juin 2025 11:00, Martinvast.

Manche

Viens jouer au château Château de Martinvast Martinvast Manche

Début : 2025-06-08 11:00:00

fin : 2025-06-08 22:00:00

2025-06-08

Rendez-vous pour une journée sous le signe du jeu.

Concert pop rock à 19h

Restauration et buvette sur place

Château de Martinvast

Martinvast 50690 Manche Normandie +33 7 82 07 30 19 lspr.asso@outlook.fr

English : Viens jouer au château

Join us for a day of fun and games.

Pop rock concert at 7pm

Catering and refreshments on site

German :

Treffen Sie sich zu einem Tag im Zeichen des Spiels.

Pop-Rock-Konzert um 19 Uhr

Essen und Trinken vor Ort

Italiano :

Unitevi a noi per una giornata di giochi e divertimento.

Concerto pop rock alle 19.00

Cibo e rinfreschi in loco

Espanol :

Únete a nosotros en un día de diversión y juegos.

Concierto de pop rock a las 19.00 horas

Comida y refrescos in situ

L’événement Viens jouer au château Martinvast a été mis à jour le 2025-05-25 par OT Cotentin La Hague