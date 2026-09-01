Viens jouer avec l’argile L’atelier du chemin des prés Saint-Martin-des-Combes

mercredi 30 septembre 2026 · L'atelier du chemin des prés · Saint-Martin-des-Combes

Informations pratiques

Saint-Martin-des-Combes

Viens jouer avec l’argile

L’atelier du chemin des prés 601 Chem. des Prés de la Roque Saint-Martin-des-Combes Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-09-30

Atelier poterie à 10h30 : découverte des techniques de modelage et de décor, réalisation d’un objet.

Tarif parent-enfant: 45€. Rés: 06 47 19 98 65. Atelier du chemin des près .

L’atelier du chemin des prés 601 Chem. des Prés de la Roque Saint-Martin-des-Combes 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 19 98 65

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Viens jouer avec l’argile

L’événement Viens jouer avec l’argile Saint-Martin-des-Combes a été mis à jour le 2026-09-04 par Vallée de l’Isle en Périgord