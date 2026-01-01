Viens jouer avec les jeux et jouets de la ludothèque Sous la médiathèque La Haye

Viens jouer avec les jeux et jouets de la ludothèque

Sous la médiathèque Centre culturel La Haye Manche

Début : 2026-01-19 09:30:00

fin : 2026-01-19 11:30:00

2026-01-19

Animation pour les enfants de 0 à 3 ans, à partager en famille et accueilli par un animateur professionnel. .

Sous la médiathèque Centre culturel La Haye 50250 Manche Normandie +33 6 45 95 03 62 animationfamille@cocm.fr

