Viens jouer avec les jeux et jouets de la ludothèque Sous la médiathèque La Haye lundi 19 janvier 2026.
Sous la médiathèque Centre culturel La Haye Manche
Début : 2026-01-19 09:30:00
fin : 2026-01-19 11:30:00
2026-01-19
Animation pour les enfants de 0 à 3 ans, à partager en famille et accueilli par un animateur professionnel. .
Sous la médiathèque Centre culturel La Haye 50250 Manche Normandie +33 6 45 95 03 62 animationfamille@cocm.fr
