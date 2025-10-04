Viens jouer ! Bibliothèque municipale De Benesse-Maremne Bénesse-Maremne

Viens jouer ! Samedi 4 octobre, 10h00 Bibliothèque municipale De Benesse-Maremne Landes

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Initiation aux jeux avec Elsa

Venez passer un moment ludique et convivial avec Elsa, du bar à jeux Les Tuiles ! Elle vous guidera pour découvrir et tester les jeux disponibles dans votre espace ludothèque, vous expliquant les règles et partageant astuces et conseils pour profiter pleinement de chaque partie. Vous pourrez également emprunter vos jeux préférés pour continuer l’aventure à la maison.

Une activité idéale pour petits et grands, curieux de découvrir de nouvelles expériences ludiques dans une ambiance chaleureuse et conviviale !

Bibliothèque municipale De Benesse-Maremne 203 RUE DES ECOLES 40230 Bénesse-Maremne Bénesse-Maremne 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine 0558725378 https://benesse-maremne.fr/ https://www.facebook.com/BibliothequeBenesseMaremne Parking devant la médiathèque, une place PMR

