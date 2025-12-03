Viens la fête : réveillon du 31 décembre à La Machine du Moulin Rouge ! La Machine du Moulin Rouge Paris
Viens La Fête, c’est tout ça, du bon son, du bon gens, du bonne ambiance.
CÉLÉBRONS ! Oui mais groovy.
CÉLÉBRONS ! Oui mais juicy.
CÉ-LÉ-BRONS. Oui mais happy !
Le 31 décembre à La Machine du Moulin Rouge c’est l’assurance du retour de l’être aimé, c’est la guérison par le son, c’est la fête totale.
Juicy and happy sounds for a juicy and happy new year.
Allez viens 2026. On sera bien toustes les deux.
Le réveillon à La Machine avec Tout Baigne Production, le mercredi 31 décembre 2025 !
Le mercredi 31 décembre 2025
de 23h55 à 06h00
payant
De 33 à 45 euros.
Public adultes. A partir de 18 ans.
La Machine du Moulin Rouge 90, boulevard de Clichy 75018 Paris
