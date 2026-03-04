Viens lire avec un chien !, Bibliothèque Parment, Rouen

Viens lire avec un chien ! Samedi 28 mars, 10h00 Bibliothèque Parment Seine-Maritime

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-28T10:00:00+01:00 – 2026-03-28T12:00:00+01:00

Fin : 2026-03-28T10:00:00+01:00 – 2026-03-28T12:00:00+01:00

Que tu sois à l’aise ou non avec la lecture, viens partager un moment unique avec la chienne Freyja. Elle t’écoutera lui raconter une histoire, sans jugement et en restant près de toi.N’inscrivez que les personnes participant à la lecture, pas les accompagnateurs.

Bibliothèque Parment 8 All. Eugène Delacroix, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.rouen.fr/agenda/viens-lire-avec-un-chien-0 »}]

Que tu sois à l’aise ou non avec la lecture, viens partager un moment unique avec la chienne Freyja.

© Rouen Bibliothèques