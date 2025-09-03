Viens, on bouge à Rodez Rodez
17 Rue Aristide Briand Rodez Aveyron
Gratuit
Début : Mercredi 2025-09-03
fin : 2025-09-03
2025-09-03
Bouge ton corps, nourris ta santé à Rodez, on prend soin de soi en s’amusant !
« Viens, on bouge à Rodez » est une initiative dédiée aux jeunes pour les sensibiliser aux bienfaits de l’activité physique, d’une alimentation équilibrée et de la gestion du stress. À travers des ateliers interactifs, des conseils pratiques et des moments d’échange, cette action vise à encourager des habitudes de vie saines et durables pour une meilleure santé physique et mentale. .
17 Rue Aristide Briand Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 7 86 17 78 77 marlene.salles@rodezagglo.fr
English :
Move your body, nourish your health: in Rodez, we take care of ourselves while having fun!
German :
Bewege deinen Körper, nähre deine Gesundheit: In Rodez wird auf spielerische Weise auf sich selbst geachtet!
Italiano :
Muovete il corpo, nutrite la salute: a Rodez potete divertirvi a prendervi cura di voi stessi!
Espanol :
Mueve tu cuerpo, alimenta tu salud: en Rodez, ¡diviértete cuidándote!
