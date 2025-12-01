Viens, on discute ! Les Quinconces Le Mans

Viens, on discute !

Rendez-vous au Carré Rouge pour discuter ensemble et mieux comprendre les enjeux de la santé au quotidien !

Le Carré Rouge du Théâtre des Quinconces ouvre ses portes à l’association Unis-Cité Viens, on discute !, un temps de rencontre et de conversation animé par des jeunes volontaires engagés dans des missions de service civique.

L’objectif ? Créer un espace de dialogue autour de sujets qui nous touchent tous, notamment l’alimentation, le sport et l’image de soi. Ces échanges seront aussi l’occasion d’aborder des questions plus globalement autour de la santé mentale, du corps, des habitudes de vie, ou encore de la prévention, dans un cadre détendu et sans jugement.

L’association Unis-Cités en quelques mots

Association française qui propose un service civique aux jeunes de 16 à 25 ans, son objectif est de favoriser l’engagement citoyen des jeunes, tout en contribuant à des projets d’intérêt général dans des domaines variés comme la solidarité, l’éducation, l’environnement, et la santé. Les volontaires d’Unis-Cité s’engagent à consacrer plusieurs mois à des missions au service de la collectivité, tout en bénéficiant d’un accompagnement et d’une formation pour enrichir leur expérience personnelle et professionnelle. L’association œuvre ainsi pour une société plus solidaire et inclusive, en créant des ponts entre les jeunes et les acteurs locaux. .

English :

Join us in the Carré Rouge for a discussion and a better understanding of the challenges of everyday healthcare!

