Viens, on joue ! Salle du périscolaire Larnaud

Viens, on joue !
Salle du périscolaire 10 Chemin de Grand Champ Larnaud Jura
Gratuit
Début : 2025-11-23 13:30:00
fin : 2025-11-23
2025-11-23
Jeux de cartes, jeux de plateau, jeu de rôle, escape game … il y en aura pour tous les âges et tous les goûts !
Buvette sur place
Organisé par l’association C.L.O.C.H. et avec la participation de la commission des jeunes de Larnaud .
Salle du périscolaire 10 Chemin de Grand Champ Larnaud 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté
