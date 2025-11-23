Viens, on joue ! Salle du périscolaire Larnaud

Viens, on joue !

Salle du périscolaire 10 Chemin de Grand Champ Larnaud Jura

Début : 2025-11-23 13:30:00

Jeux de cartes, jeux de plateau, jeu de rôle, escape game … il y en aura pour tous les âges et tous les goûts !

Buvette sur place

Organisé par l’association C.L.O.C.H. et avec la participation de la commission des jeunes de Larnaud .

Salle du périscolaire 10 Chemin de Grand Champ Larnaud 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté

Viens, on joue !

