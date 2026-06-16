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AGENDA · Larnaud

Viens, on joue ! Accueil de loisirs Larnaud

dimanche 22 novembre 2026 · Accueil de loisirs · Larnaud

Informations pratiques

Début
dimanche 22 novembre 2026
Fin
dimanche 22 novembre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Accueil de loisirs
Adresse
8 Chemin de Grand-Champ
Ville
39140 Larnaud
Département
Jura
Tarif
0 0 Gratuit Gratuit

Larnaud

Viens, on joue !

Accueil de loisirs 8 Chemin de Grand-Champ Larnaud Jura

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-22 10:30:00
fin : 2026-11-22 18:00:00

Date(s) :
2026-11-22

Jeux en tout genre, animations, bonne humeur et convivialité en perspective !
L’association H2C (Histoire, Culture et Convivialité) vous donne rendez-vous à cette 2ème édition de « Viens, on joue ! »
Buvette et petite restauration sur place   .

Accueil de loisirs 8 Chemin de Grand-Champ Larnaud 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 58 78 55  h2c.association@gmail.com

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English : Viens, on joue !

L’événement Viens, on joue ! Larnaud a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme JurAbsolu

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