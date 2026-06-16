Viens, on joue ! Accueil de loisirs Larnaud
dimanche 22 novembre 2026 · Accueil de loisirs · Larnaud
Informations pratiques
Larnaud
Viens, on joue !
Accueil de loisirs 8 Chemin de Grand-Champ Larnaud Jura
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-22 10:30:00
fin : 2026-11-22 18:00:00
Date(s) :
2026-11-22
Jeux en tout genre, animations, bonne humeur et convivialité en perspective !
L’association H2C (Histoire, Culture et Convivialité) vous donne rendez-vous à cette 2ème édition de « Viens, on joue ! »
Buvette et petite restauration sur place .
Accueil de loisirs 8 Chemin de Grand-Champ Larnaud 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 58 78 55 h2c.association@gmail.com
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English : Viens, on joue !
L’événement Viens, on joue ! Larnaud a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme JurAbsolu
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